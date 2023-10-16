Митрополит Тихон представил псковской епархии нового главу

Им стал епископ Арсений

ПСКОВ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), на прошлой неделе назначенный на пост главы Крымской митрополии Русской православной церкви, представил в понедельник братии Псковской епархии и прихожанам нового главу Псковской митрополии - епископа Арсения. Торжественная церемония состоялась в Троицком соборе, главном храме Псковской области, передает корреспондент ТАСС.

На прошлой неделе синод назначил митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, Крымским митрополитом. Кроме того, он занимал пост игумена Псково-Печерского монастыря. Также митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.

"С надеждой и любовью искренней здесь стоят ваши священники, собратья и паства, взирая на вас, в первую очередь, как на отца. <...> Мы поняли, что у вас доброе любящее сердце. Опыт какой бы то ни было, он приходит. <...> Владыка, вручаю вам этих священников, это замечательные иереи Божьи, которые жертвенно служат Господу, церкви его святой, людям", - сказал митрополит Тихон, обращаясь к владыке Арсению.

Митрополит Тихон передал ему также посох владыки Иоанна (Разумова) и панагию с изображением Святой Троицы. В ответ владыка Арсений передал митрополиту Тихону копию чудотворного образа иконы Знамение Пресвятой Богородицы. Вместе со священнослужителями на церемонию в храм пришли псковичи и гости города.

"С нескрываемым чувством трепета я воспринял весть об избрании меня епископом Псковской кафедры. Начинаю осознавать, какая колоссальная ответственность навалилась на меня, человека, который до этого не имел опыта самостоятельного возглавления кафедры. <...> И однако все мои тревоги находят ответ в надежде на всеблагой и вселюбящий промысел Божий", - сказал владыка Арсений, обращаясь к собравшимся.

О владыке Арсении

Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения решением Синода назначили священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района.

Епископ Юрьевский Арсений, который до настоящего момента являлся викарием Новгородской епархии, родился 15 февраля 1979 года в Узбекистане, принял постриг 27 июня 2005 года. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и продолжил обучение в Санкт-Петербургской духовной академии. После ее окончания его направили в Новгородскую епархию. Решением Священного синода его избрали епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии. В 2016 году за литургией в Софийском соборе Великого Новгорода митрополитом Новгородским и Старорусским Львом его возвели в сан архимандрита.