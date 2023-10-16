Глава ЮНЕП в России заявил о сокращении запасов пресной воды на 20% за 10 лет

Также из-за неэффективного использования ресурсов быстро ухудшается доступность и качество воды, отметил Владимир Мошкало на пресс-конференции ТАСС, посвященной Всемирному дню продовольствия

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ресурсы пресной воды за последние 10 лет сократились на 20%. Об этом заявил руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Владимир Мошкало на пресс-конференции ТАСС "Вода для жизни. Вода для продовольствия", посвященной Всемирному дню продовольствия.

"Ресурсы пресной воды на душу населения за последнее десятилетие сократились на 20%", - заявил Мошкало. Это обусловлено, по его словам, целым рядом факторов. "Основные из них - быстрый рост населения, урбанизация, экономическое развитие и изменение климата и его последствия", - пояснил глава российского представительства ЮНЕП.

Владимир Мошкало также отметил, что из-за неэффективного использования и управления запасами пресной воды быстро ухудшается ее доступность и качество. Кроме того, он указал на негативное влияние чрезмерной добычи подземных вод и загрязнения окружающей среды.

Со своей стороны, директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что Россия является одной из тех стран, где более чем достаточно чистой пресной воды как для пищевой промышленности, так и для ведения сельского хозяйства и производства продовольствия.

"Вопрос по распределению ее по регионам, наличию безопасной пищевой воды для водоснабжения жителей больших городов, инфраструктурные вопросы - это мониторинг потребления, состояния воды, - [ими] успешно занимается Роспотребнадзор, - добавил Кобяков. - Целый ряд ведомств Российской Федерации достаточно профессионально справляется с этой задачей".