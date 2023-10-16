16 октября, 10:39,
обновлено 16 октября, 11:21
Палестино-израильский конфликт

Замгенсека ООН посетит Ближний Восток 17 октября

Мартин Гриффитс обсудит помощь сектору Газа

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 17 октября посетит Ближний Восток для обсуждения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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"Я лично направлюсь в [ближневосточный] регион завтра, чтобы содействовать переговорам, стать свидетелем и выразить солидарность с исключительным мужеством тысяч сотрудников гуманитарных организаций, которые не сворачивают с пути и продолжают помогать людям в Газе и на Западном берегу", - приводит выдержку из заявления Гриффитса агентство Reuters. Представитель офиса замгенсека заявил агентству, что поездка продлится несколько дней. Гриффитс во вторник посетит Каир, а затем направится в другие ключевые населенные пункты региона.

Гриффитс подчеркнул необходимость осуществления гуманитарного доступа в сектор Газа и выразил надежду на начало доставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" на границе с Египтом. "Мы ведем обстоятельные переговоры с Израилем, Египтом и другими сторонами", - указано в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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