В Омске ликвидировали незаконную свалку площадью более 1 га

Свалку обнаружили в ходе проверки прокуратуры

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Мэрия Омска после вмешательства прокуратуры ликвидировала несанкционированную свалку бытовых отходов площадью 1 га, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"В целях устранения нарушений прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении муниципалитета ликвидировать данную свалку. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. В настоящее время судебное решение исполнено, свалка коммунальных отходов ликвидирована", - рассказала Булихова.

Свалка твердых отходов площадью более 10 тыс. кв. м была выявлена в ходе проверки прокуратуры Кировского района Омска. До вмешательства надзорного органа администрация города не предпринимала должных мер по очистке этой территории.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры по сокращению сроков ликвидации в Омске несанкционированных свалок.