МВД предупредило о росте количества фактов дистанционных хищений через мессенджеры

Ведомство призвало жителей внимательно относиться ко всем аналогичным звонкам и сообщениям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. МВД России предупредило об увеличении числа фактов использования мошенниками для совершения дистанционных хищений мессенджеров, в которых просят проголосовать за участника конкурса, призвав жителей внимательно относиться ко всем аналогичным звонкам и сообщениям. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники МВД России все чаще отмечают факты использования мошенниками популярных мессенджеров для совершения дистанционных хищений. Как правило, злоумышленники делают рассылку с просьбой проголосовать за участника какого-либо конкурса, ссылаясь на необходимость помочь ему победить или оказаться в финале", - сказала она.

Волк добавила, что к сообщению злоумышленники прикрепляют ссылку на страницу голосования, где предлагают предварительно пройти аутентификацию. При этом на самом деле, следуя инструкции, пользователи мессенджеров соглашаются к подключению к нему другого устройства - компьютера или смартфона мошенников. Таким образом, у них появляется доступ к контактам и переписке, фото- и видеоархиву, а также возможность отправлять с вашего аккаунта сообщения.

По словам Волк, дальше преступники отправляют контактам просьбы оказать финансовую помощь. При этом высылаются номера банковских карт, находящихся в пользовании злоумышленников. Иногда они используют информацию из переписки, чтобы от вашего имени поддерживать длительные диалоги с ответами на вопросы. Для убедительности могут высылать собеседникам найденные в мессенджере ваши фотографии и видеоматериалы. "МВД России призывает граждан внимательно относиться ко всем сообщениям и звонкам, содержанием которых являются просьбы об оказании какой-либо помощи или поддержки онлайн-голосования", - призвала представитель ведомства.

Чтобы распознать мошенничество, как правило, достаточно сразу же напрямую позвонить родственнику или знакомому, который якобы к вам обратился, отметила она. Таким образом, вы предупреждаете его о взломе аккаунта и позволите принять меры к прекращению рассылок. "Не поддавайтесь на уговоры сделать перевод как можно быстрее и при этом не связываться с автором сообщения", - призвала Волк. Кроме того, она добавила, что ни в коем случае не стоит вводить полученные через мессенджер коды подтверждения на каких-либо интернет-сайтах. Рекомендуется регулярно проверять в настройках, с каких именно устройств происходит доступ к аккаунту. Посторонние устройства необходимо немедленно отключить. "Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию", - добавила представитель МВД.