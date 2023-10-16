Главу Южно-Уральского научного центра РАН избрали членом-корреспондентом РАО

Выборы прошли на общем собрании членов Российской академии образования

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Руководитель Южно-Уральского научного центра Российской академии образования, доктор исторических наук Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО), сообщили журналистам в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

"Руководителя Южно-Уральского научного центра Российской академии образования, доктора исторических наук Татьяну Чумаченко избрали членом-корреспондентом РАО", - сказано в сообщении академии образования.

Выборы прошли на общем собрании членов Российской академии образования.

По данным открытых источников, Татьяна Чумаченко родилась 14 июня 1958 года в Магнитогорске, является доктором исторических наук, религиоведом. Была ректором Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в 2017-2023 годах.

Российская академия образования - федеральное государственное бюджетное учреждение. Оказывает всемерное содействие развитию наук об образовании в Российской Федерации.