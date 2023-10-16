В ГД внесут законопроект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия в РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Поправки в УК РФ, предусматривающие наказание за проведение на территории РФ незаконных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия, внесут в Госдуму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Подготовил вместе с коллегами к внесению в Государственную думу законопроект, который поможет пресечь незаконное проведение на территории нашей страны следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Российская Федерация. <…> Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 294-1, предусмотрев ответственность за такие деяния в виде штрафа до двух миллионов рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет", - указал парламентарий.