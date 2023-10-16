Глава СПЧ выступил за тщательную детализацию строительных проектов на Байкале

Валерий Фадеев подчеркнул, что все социальные проблемы местных жителей должны быть решены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым провести тщательную детализацию проектов, которые планируется реализовать на озере Байкал. При этом, правозащитник подчеркнул, что все социальные проблемы местных жителей должны быть решены.

"Мне кажется, что нужна более тщательная детализация тех проектов, которые будут реализовываться на озере Байкал. <...> Социальные проблемы должны быть решены, масштабные хозяйственная деятельность должна быть проработана тщательно для того, чтобы и экологи, и общественность были уверены, что вреда озеру не будет", - сказал Фадеев в ходе научно-практической конференции "Актуальные вопросы изменения федерального закона "Об охране озера Байкал" и устойчивое развитие Байкальской природной территории".

Правозащитник отметил, что сейчас идут обсуждения законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в рамках строительных проектов в центральной экологической зоне озера Байкал. Инициатива была принята Госдумой в первом чтении в июле.

"Есть перечень земельных участков особой экономической зоны "Ворота Байкала". И они разные. Наверное, [вырубка] на участке в 3 сотки не может оказать какого-то серьезного воздействия на состояние среды вокруг озера, но есть и участок 553 га. Там будет сплошная рубка или нет? Говорят - нет. <....> А какая тогда предполагается рубка?" - отметил Фадеев.

По его словам, приоритетным должно быть сохранение нормальной природной среды озера, а социальные и хозяйственные задачи необходимо прорабатывать раздельно друг от друга. Фадеев подчеркнул, что социальные проблемы жителей Прибайкалья есть, они ненадуманные. "[Нужны] дороги к населенным пунктам, кладбище, очистные сооружения, защита от селей. Значит эту работу надо сделать. <...> Ну какой ущерб от кладбища? Для того чтобы похоронить несколько десятков человек, требуется сплошная рубка? Не думаю. Поэтому, нужна детализация [проекта]", - сказал Фадеев.

По его словам, у общественности есть опасения, что недобросовестный бизнес воспользуется ситуацией, связанной с решением социальных проблем, и развернет свою хозяйственную деятельность. Поэтому необходимо отделить соцпроекты от бизнеса, в частности туристического.

О законопроекте

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. В частности, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.

15 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов".