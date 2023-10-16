Зарплату бюджетникам в Подмосковье повысят на 6,5-8% в 2024 году

Среди таких профессий учителя, врачи, тренеры, работники в искусстве, муниципальные служащие и госслужащие

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Зарплата некотрых сотрудников бюджетных организаций Московской области вырастет на 6,5-8% с начала следующего года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Все дорожает - это факт. И курс другой сегодня, и стоимость денег в банках другая. Мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях - это и учитель, и врач, и тренер, и работник в искусстве, и муниципальный служащий, и те, кто находятся на госслужбе. Поэтому с 1 января 2024 года мы поднимаем зарплату на 6,5-8%, там всегда есть определенные расчеты. Мы считаем, что это необходимость, шаг, который мы должны сделать для того, чтобы поддержать все эти важнейшие специальности, профессии", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что также в настоящее время власти региона прорабатывают возможности увеличения заработной платы другим категориям сотрудников бюджетных организаций, например, водителям.

Ранее в своем ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор сообщал о по повышении с 1 июля заработной платы на 8-10% отдельным категориям работников - медикам, соцработникам и работникам культуры.