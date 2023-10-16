Регулятор Австралии оштрафовал X за отказ отчитаться о мониторинге запрещенного контента

По данным регулятора, в X также отказались передать информацию о количестве сотрудников, работающих в области обеспечения информационной безопасности

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Австралийский регулятор по безопасности в интернете eSafety оштрафовал компанию X (ранее Twitter) на сумму 610 500 австралийских долларов (примерно $386 тыс.) за отказ отчитаться о мерах по блокировке запрещенного контента на своей платформе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа.

"Компании X было выдано уведомление о нарушении на сумму 610 500 австралийских долларов. У нее есть 28 дней, чтобы запросить отзыв уведомления или оплатить штраф. Если X решит не оплачивать штраф, уполномоченный орган может предпринять иные действия", - указано в нем. Согласно тексту документа, представители соцсети не отреагировали на несколько ключевых запросов регулятора, в том числе о том, как быстро платформа проводит проверку в отношении жалоб на контент, содержащий сексуальную эксплуатацию детей и какие меры она принимает для ограничения распространения подобных материалов.

По утверждению регулятора, в X также отказались передать точную информацию о количестве сотрудников, работающих в области обеспечения информационной безопасности.

В феврале 2023 года eSafety направил официальные уведомления IT-компаниям X, Google, TikTok, Twitch и Discord, где запросил предоставить информацию о мерах, принимаемых для соблюдения местных юридических норм.