Коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы около 600 тонн мусора в этом году

Также ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы в период навигации в этом году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок. В общей сложности собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.

"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - добавил он.

Бирюков уточнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег, где проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.