По словам президента, дорожное хозяйство - одна из значимых отраслей экономики

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"Вчера в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех, кто трудится в ней сегодня. Инженеры, строители, рабочие, благодарю вас за преданность своему делу, за выполнение поставленных задач, и желаю вам, всем ваших близким здоровья, успехов", - сказал он на церемонии открытия объектов дорожного строительства в регионах России.

По словам главы государства, дорожное хозяйство - одна из значимых отраслей экономики. "И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров", - указал Путин. Он отметил, что по итогам 2022 года получилось досрочно выполнить нормативы и привести в нормативное состояние 55% дорог.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября.