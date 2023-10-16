Прокуратура Москвы рассказала, как не стать жертвой лжеработодателей в мессенджерах

В ведомстве подчеркнули, что необходимо проверять сведения, полученные в СМС-сообщении якобы от работодателя

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы рассказала о схеме мошенничества с использованием мессенджеров и способах борьбы со схемами злоумышленников.

"Аферисты представляются работодателями, чтобы вовлечь жертву в мошенническую схему", - сказали в пресс-службе столичного надзорного ведомства. В прокуратуре подчеркнули, что необходимо проверять сведения, полученные в СМС-сообщении якобы от работодателя. "Расскажите о таком факте руководству, посоветуйтесь с коллегами, сообщите в правоохранительные органы", - призвали в ведомстве.

По данным прокуратуры, чаще всего потенциальной жертве в мессенджере приходит сообщение якобы от руководителя организации, который сообщает, что необходимо помочь так называемому куратору, который в ближайшее время должен выйти на связь.

"Куратор представляется сотрудником банка либо правоохранителем и сообщает о необходимости следовать его инструкциям. Аферист выдвигает различные легенды, в том числе об утечке персональных данных, попытке хищения денег, сохранении сбережений путем перевода их на "безопасный счет" либо помощи в изобличении преступников", - отметили в пресс-службе. В мессенджерах для убедительности они устанавливают на фото профиля логотипы кредитных учреждений, а также присылают фотографии поддельных удостоверений или банковских документов.

Как добавили в надзорном ведомстве, аферисты сообщают жертве номера "безопасных счетов", "спецсчетов" или направляют курьера якобы для инкасации денег на эти счета. При этом они убеждают жертву, что все средства будут возвращены. Для уточнения информации по банковскому счету предлагается самостоятельно связаться с представителями своего кредитно-финансового учреждения.

МВД России ранее в понедельник предупредило об увеличении числа фактов использования мошенниками для совершения дистанционных хищений мессенджеров, в которых просят проголосовать за участника конкурса, призвав жителей внимательно относиться ко всем аналогичным звонкам и сообщениям.