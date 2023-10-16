Молебен в честь приезда митрополита Тихона в Крым проведут 21 октября

В беседе с ТАСС Тихон заявил, что воспринял назначение Синода со смирением - как "волю Божию"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Духовенство Симферопольской и Крымской епархии 21 октября проведет в Симферополе молебен по случаю встречи нового главы Крымской митрополии Тихона (Шевчукова), сообщается в Telegram-канале митрополии.

"21 октября 2023 года, в субботу, в 12:00 в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя состоится благодарственный молебен по случаю торжественной встречи новоназначенного главы Крымской митрополии, высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его высокопреосвященству сослужат викарные архиереи - преосвященнейший епископ Ялтинский Нестор и преосвященнейший епископ Бахчисарайский Каллиник, благочинные церковных округов, духовенство Симферопольской и Крымской епархии", - говорится в сообщении.

Священный синод РПЦ ранее перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру. Иерарх также является председателем Патриаршего совета по культуре. На просьбу ТАСС прокомментировать свое назначение митрополит Тихон заявил, что воспринял это решение Синода со смирением - как "волю Божию".