Липецкие власти настаивают на оперативном общении с жителями при капремонте

В 2023 году в регионе планируют провести работы по капитальному ремонту в 208 домах

ЛИПЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области настаивают на оперативном взаимодействии специалистов, ведущих капитальный ремонт жилых домов, с гражданами, в них проживающими. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, подводя промежуточные итоги реализации в области программы капремонта.

"Главное, чтобы жители были довольны проделанным ремонтом и качеством работ, а также чтобы они всегда знали, как направить свои претензии и предложения в ответственные структуры, - именно к такой прозрачности мы стремимся - чтобы все было максимально открыто, понятно и чтобы взаимодействие с жителями велось в режиме реального времени", - сказал Артамонов. Он заметил, что на каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок, но даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приемки, то подрядная организация их устранит.

"В этом году планируется провести работы по капремонту в 208 домах области, в том числе в 143 домах в городе Липецке", - продолжил Артамонов. На данный момент работы выполнены по отдельным видам в 129 многоквартирных домах, в которых проживают 25 тыс. человек. "Большинство этих высоток находятся в областном центре, остальные - в Ельце, городе Грязи, Лебедянском, Липецком, Усманском районах", - пояснил Артамонов. В частности, в 53 домах установлены 132 новых лифта, в 62 домах отремонтировали крыши, в 36 - системы теплоснабжения, в таком же количестве многоэтажек обновили сети электроснабжения. В стадии приемки находится 30 многоэтажек.