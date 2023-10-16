Свыше 13 тыс. школьников Кубани трудились минувшим летом в своих школах

Подростки также работали в молодежных организациях, учреждениях культуры и ЖКХ

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. школьников Краснодарского края минувшим летом трудились в своих учебных заведениях, получая за эту оплату. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что временным трудоустройством подростков занимается краевое министерство труда и соцразвития совместно с работодателями и властями муниципалитетов, общие затраты на эти цели в текущем году составили около 150 млн рублей.

"Всего за летний период работали 23 тыс. несовершеннолетних, из них 13,2 тыс. - в образовательных организациях, они убирали пришкольные территории и помещения, готовили классы к проведению ОГЭ и ЕГЭ, помогали библиотекам, оформляли школьные музеи", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, школьники также трудоустраивались в молодежных организациях, учреждениях культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Около 1 тыс. подростков работали на предприятиях агропромышленного и санаторно-курортного комплексов. "На сельхозпредприятиях Динского района они собирали фрукты, благоустраивали пляжи, территории санаториев и отелей в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи", - заметили в пресс-службе.

В общей сложности к летним работам были привлечены почти 23 тыс. ребят, а с начала года власти трудоустроили около 28 тыс. подростков.