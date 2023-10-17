В одно касание: какие инструменты существуют в России для развития внутреннего туризма

Внутренний туризм в России демонстрирует стабильную положительную динамику - по данным Минэкономразвития, отрасль не только вернулась к допандемийному уровню, но и показала рост в 1,5 раза. Вместе с турпотоком на российские курорты растут инвестиции в туризм, объем которых только за прошлый год увеличился на 36%, а за первое полугодие 2023 года - еще на 23%. О проектах, способствующих развитию внутреннего туризма - в материале ТАСС

Новые ниши для российских брендов

Уход с российского рынка многих иностранных компаний, которые активно развивались в туристических и горнолыжных кластерах, открыл путь на курорты отечественным брендам. Сегодня они уже не только изучают потенциал этих территорий, но и внедряют новые возможности для сотрудничества.

"Многие бренды, по сути, даже не знают, что можно делать, как это делать и сколько это стоит. <…> У каждого курорта должны быть карта рекламных возможностей, понятная политика продаж, понятное ценообразование, сформулированная стоимость и уже готовые предложения", - отметил генеральный директор THR Marketing, основатель Национальной премии "Горы России" Илья Виноградов в ходе сессии "Маркетинг ГЛК: бренды заходят на территорию" на Форуме туристических территорий FTT-2023 в Сочи.

При этом от бизнеса также требуется нестандартный подход к продвижению своего бренда. Один из удачных примеров - использование российских платежных карт в качестве ски-пассов на горнолыжных курортах.

"Мы задались вопросом, а можно ли использовать карты на подъемниках как средство платежа и, самое главное, как ски-пасс, чтобы не стоять каждый сезон в очередях. Оказалось, что можно: вы регистрируетесь на сайте курорта и привязываете там карту. Вы идете кататься - и прикладываете карту как ски-пасс", - рассказала на этой же сессии форума директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир") Мария Точилова.

Карта национальной платежной системы может быть выпущена любым банком и в любом регионе.

Идея использования российских платежных карт в качестве ски-пасса уже реализована на Эльбрусе, Архызе и ряде других курортов. Одним из первых курортов, внедривших такую систему, стал фанпарк "Бобровый лог" в Красноярске - всесезонный спортивный центр обеспечил доступ с помощью карты на подъемники, каток, родельбан и в бассейн.

Туризм для местных

Еще один способ популяризации российских горнолыжных курортов - продвижение среди местной аудитории. Например, спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" на Сахалине смог предложить держателям Единой карты сахалинца пользоваться услугами подъемников по специальным тарифам без посещения касс и предъявления документов на право использования льготы. Проверка в регионе теперь проходит в автоматизированном режиме.

На горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области в 2022 году запустили специальную программу лояльности для жителей Кузбасса.

"Это стало возможным благодаря сотрудничеству дирекции курорта Шерегеш с платежной системой „Мир“ и Министерством цифрового развития Кузбасса. Если раньше для регистрации в программе туристу необходимо было прийти в специальный пункт, заполнить ряд документов, то теперь все это можно сделать на сайте региональных госуслуг Кузбасса", - пояснила Точилова.

Кешбэк за путешествие

Еще одна программа стимулирования туризма в регионах - объединение на одном информационном ресурсе поставщиков услуг, готовых предоставлять российским туристам кешбэк за посещение своих объектов.

"В разных регионах нашей страны мы выступаем технологическим партнером и вместе с региональными министерствами туризма реализуем проекты, направленные на повышение туристической привлекательности регионов и увеличение доли безналичных платежей. <…> Мы даем платформу, сайт. Вы приезжаете, к примеру, из Мурманска в Дагестан, регистрируете на специальном сайте свою карту „Мир“. Мы видим, что вы - турист, и вам будут доступны скидки у партнеров проекта, а регион будет знать, откуда к нему едут туристы", - рассказала Точилова.

На сайте программы лояльности платежной системы в личном кабинете для бизнеса представители торгово-сервисных предприятий могут самостоятельно просчитать варианты разных механик для своих клиентов.

"Калькулятор в личном кабинете дает рекомендации по предоставлению кешбэка, исходя из потребностей компании. И они будут отличаться, если бизнесмен хочет, например, повысить регулярность покупок или привлечь новых клиентов, или же увеличить оборот и повысить средний чек", - добавила Точилова.

Быстрые платежи

Все большей популярностью у путешественников по России пользуется оплата товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

"Основным преимуществом СБП для бизнеса являются низкие комиссии за прием безналичной оплаты, а также возможность принимать платежи от клиентов даже без установки специального терминала или оборудования для эквайринга. Мы заинтересованы в том, чтобы СБП стало привычным способом оплаты для россиян во всех сферах жизни", - объяснила Точилова.

Первый Форум туристических территорий FTT-2023 (18+) прошел с 9 по 13 октября на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Он собрал свыше тысячи участников, включая инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов, а также представителей органов власти федерального и регионального уровней.