Около 60 тыс. гостей ожидают на фестивале дикой природы "Золотая черепаха" в Москве

Посетители фестиваля смогут увидеть работы известных фотографов, на которых запечатлены дикие животные, послушать лекции об экологии, узнать о природных заповедниках России и посетить мастер-классы по съемке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек могут стать гостями Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха", который пройдет в Москве с 28 октября по 10 декабря, сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Фестиваль проводится в России в 17-й раз, мы как департамент природопользования поддерживаем его в 4-й раз. Это важнейший образовательно-эколого-просветительский проект, именно через такую форму, через фотографии, общение с природой и теми, кто взаимодействует с природой - зоологами, фотографами, биологами - лучше всего передается понимание и любовь к природе <...>, всех желающих приглашаем. Думаю, порядка 60 тыс. человек [посетят выставку - прим. ТАСС], очень удобное расположение. Фестиваль проходит в здании Новой Третьяковки", - сказала она.

Урожаева отметила, что очень ценно участие молодежи в фестивале, для школьников предусмотрена отдельная программа, которая включает более 250 мероприятий. "У нас уже больше 4 тыс. заявок. Мы планируем, что до 6-7 тыс. школьников посетит выставку и примет участие в мероприятиях", - сказала она.

Урожаева отметила, что для департамента очень важно, что в конкурсе фотографий есть отдельная номинация "Дикая природа Москвы". "Надеюсь, что для многих станет открытием, какой у Москвы богатый животный мир, какие есть уникальные сапсаны, горностаи и другие животные <...>. Еще одна важная номинация - это "Новые технологии". Те технологии, которые используют фотографы, для нас важны в части мониторинга животного мира", - добавила она.

Посетители фестиваля смогут увидеть работы известных фотографов, на которых запечатлены дикие животные, послушать лекции об экологии, узнать о природных заповедниках России и посетить мастер-классы по съемке. На мероприятии будет представлено более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle. В этом году в нем приняли участие свыше 4 тыс. авторов более чем из 100 стран мира.

XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет с 28 октября по 10 декабря в Москве на площадке "Западное крыло" Новой Третьяковки. "Золотая черепаха" входит в топ-3 фотоконкурсов дикой природы в мире. В 2022 г. его посетили более 33 тыс. гостей.