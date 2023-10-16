Крым выразил намерение помочь связать российские города с Сухумом быстроходными "Кометами"

Гендиректор ООО "Курорт" Василий Дьяченко напомнил о маршрутах, которые реализовывались в Советском Союзе

СУХУМ, 16 октября. /ТАСС/. Крым предлагает Абхазии расширять турпоток в республику, в том числе с помощью морского сообщения, и готов помочь, предоставив свои "Кометы", расширив маршрут Геленджик - Новороссийск - Сочи до Сухума. Об этом сказал вице-президент Фонда развития Крыма, генеральный директор ООО "Курорт" Василий Дьяченко на пленарном заседании IV туристического форума Visit Apsny, который в понедельник начал свою работу в Сухуме.

На форуме, организованном Абхазским союзом туризма при поддержке сухумской мэрии, обсуждают вопросы развития круглогодичного туризма в республике. В работе форума участвуют эксперты из России и Абхазии в области туризма.

"У Абхазии большая перспектива, и самое главное - логистика. Можно морским путем расширять турпотоки, и мы можем вам в этом помочь. У нас есть современные с высокой шумоизоляцией "Кометы", которые на сегодняшний день ходят в направлении Геленджик - Новороссийск - Сочи и к следующему сезону хотим продлить этот маршрут из Сочи в Сухум, что увеличит к вам турпоток", - сказал Дьяченко. Он отметил, что уже второй день ведет переговоры по этому вопросу с руководством администрации Сухума.

Дьяченко отметил, что в Крыму есть суда, которые объединяли города полуострова, но навигация сейчас закрыта и может быть закрыта и в следующем сезоне. "С судами нужно что-то делать, и мы решили помочь с турпотоком Абхазии, и скорее всего, реализуем ту старую историю, когда морские города бывшего Советского Союза объединялись "Кометами", - сказал он. По словам Дьяченко, Абхазия сегодня "может максимально сосредоточить турпоток в свою страну, потому что ближайший аэропорт Юга России сосредоточен в Сочи, рядом с Абхазией".

Гендиректор ООО "Курорт" отметил, что "Абхазия гостеприимная, безопасная и недорогая, максимально привлекательная своей природой, побережьем, эксклюзивами, но сезон некруглогодичный, и его надо продлевать за счет каких-то других факторов". Дьяченко, в частности, предлагает развивать в межсезонье оздоровительный туризм, строить СПА, подогреваемые бассейны, крытые аквапарки и мега-развлекательные центры, новые интерактивные музеи, чтобы стать точкой притяжения.

О планах форума

Туристический форум продлится до 18 октября. "В течение трех дней мы обсудим с экспертами из России и Абхазии гастрономический и агро-туризм, санаторно-курортную сферу, активные и приключенческие виды туризма, развитие туризма на особо охраняемых территориях. В рамках форума пройдет специализированная выставка оборудования и товаров для оснащения предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. Все наши усилия направлены на развитие круглогодичного туризма в Абхазии", - сказала на открытии форума председатель Абхазского союза туризма Анна Калягина.

Президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава назвала туризм одним из перспективных направлений развития экономики республики. "После признания Россией Абхазии перед нами открылись тысячи дорог, благодаря чему мы представляем свой туристический потенциал в разных государствах мира. Надеемся, что выработанные рекомендации в рамках тематический лекций и круглых столов форума станет возможным реализовать в жизни", - сказала она.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что туризм в Абхазии неплохо развивается, но слабо развит зимний туризм, хоть здесь много возможностей. Шамба отметил, что в Абхазии более 400 христианских храмов, начиная с IV века разной сохранности, но многие функционируют, что также может быть интересным направлением, как и развитие этнотуризма в межсезонье. "Поле для деятельности большое. Надеемся, что когда через год заработает сухумский аэропорт, увеличатся возможности для круглогодичного туризма", - заключил он.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что "Абхазия все больше становится центральным местом, куда едут туристы из России и это обусловлено не только нынешней обстановкой, а тем, что в Абхазии огромное количество достопримечательностей помимо великолепного моря, пляжей, гор и озер". "Кроме того, присутствие здесь большого количества российских туристов обусловлено еще и тем, что Абхазия стратегический союзник и партнер России", - сказал посол.