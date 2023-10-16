В Думу внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов

Авторы законопроекта отмечают, что инициатива позволит идентифицировать нарушителя, создавшего аварийную ситуацию при использовании средств индивидуальной мобильности, и применить к нему соответствующие меры, в том числе выписывать штраф

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий обязательную госрегистрацию средств индивидуальной мобильности на портале "Госуслуги". Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации транспортных средств в РФ. В частности, предлагается прописать, что обязательному государственному учету на Едином портале государственных и муниципальных услуг подлежат электросамокаты, электровелосипеды и моноколеса. Порядок их учета установит правительство РФ.

Авторы подчеркнули, что действующее законодательство не создает достаточно инструментов правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности. В связи с этим, указывают депутаты, растет количество аварий, возникающих при использовании таких транспортных средств.

Авторы отмечают, что инициатива позволит идентифицировать нарушителя, создавшего аварийную ситуацию при использовании средств индивидуальной мобильности, и применить к нему соответствующие меры, в том числе выписывать штраф.