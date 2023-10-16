Под Свердловском запустили джип-тур по местам добычи минералов в XVIII-XIX веках

По мнению замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, маршрут позволит продвигать геологический туризм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Джип-тур "Самоцветная кладовая Сысерти" запустили в туристско-рекреационном кластере "Большая Сысерть" в Свердловской области. Протяженность маршрута составляет 70 км, он соединяет 10 памятников природы и мест, где в XVIII-XIX веках добывали минералы и металлы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Джип-тур "Самоцветная кладовая Сысерти" по невысоким горам стал доступен в туркластере "Большая Сысерть" благодаря господдержке. Проект реализован с привлечением гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель губернатора Дмитрий Ионин, маршрут позволит продвигать геологический туризм, даст возможность систематизировать посещение заброшенных рудников и месторождений минералов.

"Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они - с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком XIX века. Для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штолен, провел маршрут по старым владениям Турчаниновых-Соломирских - Сысертской и Нижнеисетской горным дачам. Путешествие пройдет через небольшие месторождения и через крупные промышленные рудники родонита, мрамора, талька", - сказал разработчик нового туристического маршрута Александр Федоров.

В туристический маршрут войдут Магнетитовый рудник, Хромовый рудник, Родонитовое месторождение, Змеиная горка, группа карьеров у Шабров, Андреевские золотые прииски, Гематитовая горка, Железная горка, Тальков камень.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" начал реализовываться с мая 2021 года. Его цели - развитие туристкой инфраструктуры, повышение доступности туристских услуг и совершенствование управления в сфере туризма. Предполагается, что проект завершится 31 декабря 2024 года.