Участок трассы А-181 "Скандинавия" полностью перекроют 18 октября

Перекрытие движения будет проводиться в три этапа с перерывами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-181 "Скандинавия", ведущей из Петербурга через Выборг в Финляндию, полностью перекроют утром 18 октября. Участок полного перекрытия расположен в Выборгском районе Ленобласти, на 118-м км трассы, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"На автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта", - рассказали в пресс-службе.

Перекрытие утром 18 октября будет проводиться в три этапа с перерывами, более подробно ознакомиться с режимом работы трассы в этот день можно на порталах Росавтодора. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее также сообщалось, что движение автомобильного транспорта ограничат на Ладожском мосту через Неву, по которому проходит федеральная трасса Р-21 "Кола" Петербург - Мурманск - Норвегия, а также на путепроводе в составе трассы М-10 "Россия" Москва - Новгород - Петербург. Ограничения на М-10 вводятся с 17 октября по 9 ноября, на Р-21 - с 18 по 21 октября, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".