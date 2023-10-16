Число туристов в Геленджике с начала года выросло на 8%

Показатель превысил 3 млн человек

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Число туристов в Геленджике в Краснодарском крае с начала 2023 года выросло на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до более 3 млн человек, в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на открытии транспортных развязок в Геленджике при участии президента России Владимира Путина в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах. Церемония прошла по видеосвязи, на местах в ней приняли участие руководители субъектов федерации.

"Если говорить в целом о туристах, то на сегодняшний день Геленджик принял около 3,8 млн отдыхающих. Эти 9 км развязок - транспортная составляющая для Геленджика и безопасные съезды к селам Дивноморское, Кабардинка. Сейчас это современные транспортные развязки. Для Геленджика это в целом залог качества и дальнейшего развития", - сказал Кондратьев.

Как уточнили ТАСС в министерстве курортов Краснодарского края, в аналогичном периоде 2022 года Геленджик посетили 2,7 млн человек, что на 8% ниже показателей 2023 года. При этом, число туристов летом 2023 года достигло почти 2 млн, увеличив показатель прошлого летнего сезона на 9,8%.

Строительство развязок на 1515-м и 1522-м км автодороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае проводилось по поручению президента. Строительство вели на действующей трассе М-4 "Дон" с высокой интенсивностью движения.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Кубани по итогам летнего туристического сезона составил 9,7 млн отдыхающих, что более чем на 5% превышает показатели за аналогичный период 2022 года.