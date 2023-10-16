На востоке Подмосковья планируют построить современный госпиталь

Благодаря реализации проекта 1,5 млн жителей восточных округов региона смогут получать медицинскую помощь на самом высоком уровне

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют построить новый современный госпиталь на востоке региона. Благодаря этому более 1,5 млн жителей восточных округов Подмосковья смогут получать медицинскую помощь на самом высоком уровне, об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"У нас есть еще один масштабный проект, я очень надеюсь, что с помощью президента и правительства <…> мы найдем поддержку и построим современный госпиталь на востоке области, где он очень нужен. Его очень ждут жители нашей области - и 600 тыс. человек, которые живут в Балашихе, и 1,5 млн человек, которые живут на этом восточном направлении. Мы хотим его реализовать также для того, чтобы другой уровень медицины с использованием и специалистов, и оборудования, обеспечить в нашем любимом Подмосковье", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также рассказал, что в первом полугодии 2024 года в Красногорске будет открыта детская областная больница. Как ранее отмечала пресс-служба губернатора и правительства региона, она станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье, что позволит оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов и улучшить доступность и качество медицинской помощи.