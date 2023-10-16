Папа Римский назвал отсутствие доступа людей к пище и воде оскорблением их достоинства

Понтифик считает это "оскорблением, которое должно пристыдить все человечество и мобилизовать международное сообщество"

ВАТИКАН, 16 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал "оскорблением достоинства" тот факт, что многие люди не имеют доступа к воде и пище. Запись понтифика опубликована в социальной сети X (ранее Twitter) и приурочена к отмечаемому 16 октября Всемирному дню продовольствия (World Food Day).

"Тот факт, что так много людей не имеют доступа к пище, воде и другим основным ресурсам, является оскорблением их достоинства, данного им Богом, оскорблением, которое должно пристыдить все человечество и мобилизовать международное сообщество", - считает Франциск.

В понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме по случаю Всемирного дня продовольствия - даты создания ФАО - пройдут различные мероприятия, на которых, в частности, будет обсуждаться проблема водных ресурсов и их нехватки в сельхозпроизводстве.

World Food Day был провозглашен в 1979 году на конференции ФАО с целью "укрепления солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой" и привлечения внимания общественности к мировой продовольственной проблеме. Он отмечается ежегодно с 1981 года.