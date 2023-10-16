Цивилева: социальный статус инвалидов нужно учитывать при назначении средств реабилитации

Сейчас при назначении технического средства реабилитации учитывается только медицинские показания и отсутствие противопоказаний, рассказала председатель Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Социальный статус людей с инвалидностью - возраст, необходимость дальнейшей трудовой деятельности, состав семьи - необходимо учитывать при назначении технического средства реабилитации. Такое мнение выразила председатель Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева на парламентских слушаниях в Госдуме "О проекте ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов".

"Со стороны фонда одно из замечаний - отсутствие учета социального статуса инвалидов. Так, при назначении технического средства реабилитации учитывается только медицинские показания и отсутствие противопоказаний. Не учитывается возраст, необходимость дальнейшей трудовой деятельности, состав семьи, природа выявления инвалидности, что ставит инвалидов - участников специальной военной операции в общую очередь получения ТСР. Ребята, которые сейчас защищают интересы нашей страны ценой и своего здоровья, а зачастую и жизни, по указу президента должны относиться к категории особого внимания", - сказала она.

Цивилева добавила, что в законопроекте в определении понятия "протезно-ортопедическая помощь и протезирование" отсутствует указание на элементы медицинской реабилитации, необходимой при осуществлении этих мероприятий. Это может привести к нарушению этапности оказания помощи ветеранам СВО, что "зачастую происходит".

"Нет порядка осуществления контроля за деятельностью реабилитационных организаций во всех организационно-правовых формах", - отметила она.

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в июне и принят в первом чтении 21 сентября. Основные изменения вносятся в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". Статью 9 закона предлагается изложить в новой редакции, которая поясняет понятие "реабилитация и абилитация инвалидов", а также содержание комплексной реабилитации и абилитации.

Так, комплексная реабилитация и абилитация инвалидов включает в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическую помощь, профессиональную, социокультурную и физическую реабилитацию и абилитацию.

Кроме того, проект включает положение о ранней помощи детям и их семьям. Под ней подразумевается "комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до трех лет", имеющим "ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья", которые могут привести к инвалидности. При этом помощь должна оказываться детям независимо от наличия у них инвалидности.

Кроме того, документ уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, а также полномочия региональных исполнительных органов по организации и предоставлению таких услуг в субъектах РФ.