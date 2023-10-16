На улице Полярная в Москве начали работы по устройству кровли здания КДЦ

Площадь центра составляет около 8,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Работы по устройству кровли здания культурно-досугового центра начались на улице Полярная в Москве. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строители полностью выполнили устройство стен и перегородок из газобетонных блоков второго, третьего, четвертого и пятого этажей. Завершают строительство лестниц всего здания, стен и перегородок подвального, первого и четвертого этажей. Начались работы по устройству кровли здания культурно-досугового центра на улице Полярная", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Так, в районе Южное Медведково появится новый культурно-досуговый центр "Полярный" площадью около 8,9 тыс. кв. м. В нем будут оборудованы пространства креативно-творческой деятельности с выставочным сектором.

"Здание возводится на месте старого кинотеатра "Полярный" по адресу: улица Полярная, владение 9. Строительство планируется завершить в 2024 году. Застройщиком выступает АНО "РСИ". Пространства и оборудование нового культурно-досугового центра позволят проводить мероприятия различных форматов", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в центре будут оборудованы универсальные залы, студия звукозаписи, зрительный зал на 300 мест, театрально-хореографическая студия, репетиционный зал, камерный зал, гримерные, теннисная секция, пресс-центр и буккроссинг. Кроме того, в здании разместят аудиторию инжиниринга и моделирования, мастерскую живописи, гончарную мастерскую. Для посетителей центра будут функционировать универсальный зал для борьбы и спорта, универсальный зал для групповых занятий и йоги.