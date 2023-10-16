В Югре нефтесервисная компания выплатила более 100 млн рублей долга по зарплате

Свыше 100 работников получили свои деньги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали более 100 млн рублей с компании, занимающейся бурением скважин и оказывающей транспортные услуги на нефтяных месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа, для возмещения долга по зарплате. В итоге свои деньги получили более 100 работников, сообщается в Telegram-канале управления федеральной службы судебных приставов по Югре.

"Руководство компании, занимающейся бурением скважин и оказывающей транспортные услуги на нефтяных месторождениях Югры, несколько месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Судебные приставы взыскали более 107 млн рублей - более 100 граждан получили свою заработную плату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приставам поступило более 1,2 тыс. исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате. У компании имеется более 70 грузовых машин, арест которых повлиял бы на рабочий процесс. В связи с этим руководство изыскало средства и погасило долг, добавили в пресс-службе.