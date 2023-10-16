Суд не оштрафовал "дочку" Booking за отказ локализовать данные пользователей в РФ

Это первый случай, когда в России за такое правонарушение назначается предупреждение, а не штраф

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировой судья в Москве отказался штрафовать Agoda Company Pte. (дочерняя структура Booking Holdings), не локализовавшую личные данные российских граждан на территории РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из судебного участка мирового судьи номер 422, где были приняты соответствующие решения.

"Суд постановил признать компанию Agoda Company Pte. виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначил наказание в виде предупреждения", - сказано в решении судьи Тимура Вахрамеева. Это первый случай, когда в РФ за данное правонарушение назначается предупреждение, а не штраф.

Agoda - система онлайн-бронирования отелей со штаб-квартирой в Сингапуре. Владельцем этой организации является международный сервис Booking Holdings, он приобрел ее в 2007 году.

Представители Agoda пришли в суд и заявили, что компания планирует продолжать работать на российском рынке и собирается соблюдать положения законодательства о локализации данных россиян. "Более того, до введения санкций в 2022 году и отключения РФ от системы SWIFT мы и соблюдали его. Но теперь зарубежные компании отказываются предоставлять соответствующие услуги. А российские поставщики услуг, которые могли бы нам предоставить сервера для локализации, не могут принять от нас оплату из-за санкций и связанных с этим сложностей", - заявил адвокат Роман Бутенко.

Суд пошел навстречу компании и не стал назначать ей наказание в виде штрафа. Аgoda грозил штраф от 1 до 6 млн рублей.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.