Дрозденко заявил, что новый мост через Свирь даст толчок к развитию Ленобласти и Карелии

Длина объекта составила 2,5 км, а высота над уровнем воды - 30 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Открытый на три года раньше изначально запланированных сроков 2,5-километровый мост через реку Свирь в Ленинградской области позволит снять инфраструктурные ограничения на развитие сразу двух регионов - Ленобласти и Карелии. Об этом сообщил на церемонии запуска нового моста губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Исторически так сложилось, что здесь, в Подпорожском районе, автомобильное сообщение было по плотине ГЭС. Это ограничивало и по времени движение, и по тоннажу, да и само движение было реверсное, что не давало развиваться и самому району, и создавало неудобство и для жителей Карелии. Сегодня здесь закончилось строительство уникального мостового сооружения", - сказал Дрозденко.

По его словам, первые проекты строительства отдельного моста через Свирь появились еще в 1960-е годы, но с тех пор по различным причинам они так и не были реализованы. Введенный в эксплуатацию мост имеет длину с подводами 2,5 км, а его высота от уровня воды - 30 м, что позволяет полностью сохранить водное движение по реке, выступающей важной транспортной артерией.

Из федерального бюджета на строительство моста через Свирь выделили 2,9 млрд рублей, 1,6 млрд рублей предоставил бюджет самой Ленинградской области, отметил Дрозденко.

Одновременно с запуском нового моста в прилегающем городе Подпорожье были полностью реконструированы очистные сооружения системы водоснабжения. Мощность обновленных сооружений - 5 тыс. куб. м в сутки.

"Реализация данного проекта повысит связанность населенных пунктов на данных территориях", - отметил на церемонии открытия моста по ВКС президент России Владимир Путин.