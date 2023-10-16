Музей естественной истории в Нью-Йорке уберет из экспозиции человеческие останки

По данным The New York Times, музей хранит в своей коллекции порядка 12 тыс. человеческих останков, в числе которых скелеты, а также созданные из костей предметы

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Американский музей естественной истории принял решение убрать из экспозиции человеческие останки из-за изменений в политике учреждения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутренний документ.

По ее сведениям, расположенный в Нью-Йорке музей хранит в своей коллекции порядка 12 тыс. человеческих останков, в числе которых скелеты, а также созданные из костей предметы. Согласно новым правилам музея, все человеческие останки будут убраны в хранилище, а условия их хранения будут улучшены. Помимо этого, человеческие останки будут более тщательно изучены антропологами, чтобы постараться узнать происхождение тех или иных экспонатов. Все эти меры связаны с появлением все большего количества этических и правовых вопросов относительно хранения музеем подобных предметов.

"Появление коллекций человеческих останков стало возможным из-за крайнего дисбаланса власти, - приводит издание выдержки из внутреннего письма Шона Декатура, главы музея. - Помимо этого, многие исследователи в XIX и XX веке использовали подобные останки для глубоко ошибочных научных направлений, которые основывались на превосходстве белого человека".

Как отмечает издание, в коллекции музея хранится порядка 2,2 тыс. останков представителей коренных народов Америки, около 400 останков жителей Нью-Йорка 40-х годов прошлого века, а также человеческие кости, которые были получены с кладбища рабов.