Объявлены победители литературной премии в области медицины "Здравомыслие"

Лучшими книгами пятого сезона стали пособие по восстановительной хирургии лица, книга о болезнях щитовидной железы и издание о наблюдениях кардиохирурга

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лучшими книгами в рамках литературной премии в области медицины "Здравомыслие" признаны учебное пособие по реконструктивной хирургии лица, книга о заболеваниях щитовидной железы, а также издание о наблюдениях кардиохирурга. Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.

"Лучшими медицинскими книгами пятого сезона стали: в номинации "Рецепт здоровья" - "Страсти по щитовидке. Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз: почему иммунитет работает против нас?", автор - Станислав Хан; в номинации "Шаг вперед" - "Реконструктивная хирургия лица. Современные методы и принципы: учебное пособие", авторы - Елена Вербо, Ксения Гилева, Сергей Буцан; в номинации "Эскулап" - "На пути к сердцу. Записки кардиохирурга", автор - Асланбек Дубаев", - говорится в сообщении.

В специальной номинации "Лучшая идея книги" выиграли сразу два автора: Александр Бессмертный с идеей книги "Вспоминая душу. По следам метода народного врача А. Р. Довженко" и Анна Таюрская с "Путеводителем врача по клиническим рекомендациям". Согласно правилам конкурса, эти авторы получат возможность опубликовать книгу в издательстве "Медпроф".

Учредителями премии "Здравомыслие" выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, компания "Технологии доверия" и телеканал "Доктор". Главная цель конкурса - содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян. По данным организаторов, в юбилейном сезоне было подано рекордное число заявок - более 230, при этом до народного голосования дошли только 113.

"Самой крупной категорией в лонг-листе стали издания, рассказывающие об устройстве тела, работе, заболеваниях, способах профилактики и лечения органов, а также книги о психологии и психическом здоровье. За прошедший год выросло число книг про судмедэкспертизу, а также книг о женском здоровье", - говорится в сообщении.