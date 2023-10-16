TikTok удалил 500 тыс. видео по палестино-израильскому конфликту

Также соцсеть остановила 8 тыс. прямых трансляций

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайская социальная сеть TikTok удалила 500 тыс. видео и остановила 8 тыс. прямых трансляций, связанных с палестино-израильским конфликтом, в рамках усилий по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщается в заявлении платформы.

С целью "предотвращения использования функций TikTok для разжигания ненависти введены в качестве временной меры, в частности, дополнительные ограничения на участие в программе LIVE с учетом повышенного риска для безопасности в контексте текущей ситуации с заложниками", говорится в сообщении.

В рамках "обеспечения безопасности сообщества и целостности платформы" соцсеть объявила о наборе дополнительных модераторов со знанием арабского и иврита для проверки контента, связанного с ближневосточными событиями.

По оценке экспертов, которую привела газета Financial Times, соцсети буквально захлестнула волна дезинформации по палестино-израильскому конфликту. Согласно данным группы бизнес-аналитики CREOpoint, отслеживающей недостоверные новости, произошел "стократный взрыв" числа вирусных заявлений о конфликте между Израилем и движением ХАМАС, которые после проверки на предмет достоверности эксперты сочли ложными.

На этом фоне Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X (ранее Twitter) с целью проверить факт "распространения дезинформации" о конфликте в Израиле. Еврокомиссия также направила предупреждения TikTok и корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) в связи с "распространением нелегального контента о конфликте в Израиле", потребовав "принять срочные меры для защиты молодой аудитории" от дезинформации.