В КБР более 100 молодых людей из СКФО приняли участие в форуме сельской молодежи

Основной целью мероприятия стало определение актуальных и волнующих вопросов сельской молодежи, обмен опытом и лучшими практиками

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Более 100 молодых людей со всех регионов Северного Кавказа приняли участие в форуме сельской молодежи "Команда 5642" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

"На базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) имени В. М. Кокова в Нальчике состоялся Северо-Кавказский форум сельской молодежи "Команда 5642". В трехдневной образовательной программе приняли участие около 100 молодых людей со всего Северного Кавказа - представители органов власти, образовательных учреждений и общественники, заинтересованные в развитии села", - говорится в сообщении.

Молодые люди участвовали в пяти площадках форума - кадры, спорт, культура, предпринимательство, транспорт. Темы обсуждались при участии чиновников. Основной целью встречи стало определение актуальных и волнующих вопросов сельской молодежи, обмен опытом и лучшими практиками.

"Актуальность форума не вызывает сомнения, так как именно молодые люди должны стать тем генератором идей, новых проектов, которые будут способствовать развитию наших сельских поселений", - отметил в своем выступлении ректор университета Аслан Апажев.

Мероприятие организовано региональным министерством по делам молодежи совместно с Российским союзом сельской молодежи и КБГАУ имени В. М. Кокова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).