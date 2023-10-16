YouTube-канал исключили из шорт-листа научной премии за спорный контент

Канал о робототехнике был одним из пяти номинантов на всероссийскую премию "За верность науке", но не попал в итоговый бюллетень из-за ролика о переезде в США IT-специалистов, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. YouTube-канал о робототехнике исключили из списка номинантов на всероссийскую премию "За верность науке" из-за ролика о релокации специалистов в области информационных технологий в США. Такое решение принято в понедельник на заседании оргкомитета премии.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский сообщил о том, что у одного из пяти изначально отобранных номинантов - YouTube-канала о роботах - появился спорный контент и предложил не включать канал в шорт-лист премии.

"Возник вопрос, который я хотел бы прокомментировать, связанный с номинацией "Наука - миру". Там первоначально было пять номинантов, одного из которых мы предлагаем не включать в итоговый бюллетень. Канал на платформе YouTube о роботах. Буквально на днях, 14 октября, там стал размещаться спорный контент относительно возможности получения американской визы и переезда в США для организации стартапа", - рассказал он.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поддержал предложение. "Наука интернациональна, но у каждого ученого есть Родина", - заметил он. Оргкомитет проголосовал за исключение номинанта.

Победителей и дипломантов IX Всероссийской премии "За верность науке" объявят со сцены Московского концертного зала "Зарядье" 26 октября, сообщил Фальков. Как отметил министр, в 2023 году премия включает 14 номинаций, в том числе 4 новые. Всего поступило 1 213 заявок из 78 регионов.

О премии

Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, которые освещают тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений. Организатором премии выступает Минобрнауки РФ, партнерами - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".