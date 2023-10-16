В СЗФО прогнозируют дожди

Наиболее интенсивные осадки ожидаются на западе округа

ТАСС, 16 октября. Северо-Западный федеральный округ на этой неделе будет находиться под влиянием циклона, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в самой западной его части. Ближе к выходным под влиянием Скандинавского антициклона осадки прекратятся, но и похолодает, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"Северо-Западный федеральный округ будет находиться в зоне циклона всю неделю, при этом западная его часть попадает в тыл циклона с понижением температуры, а восточная - в теплой части этого вихря. Поэтому на западе холоднее нормы, а на востоке - пока теплее нормы. К концу недели все выровняется, ближе к выходным выйдет Скандинавский антициклон. В середине недели еще пройдет активная атмосферная волна со Скандинавии, которая затронет Ленинградскую область, там пройдут более интенсивные осадки с дальнейшим понижением температуры до заморозков к концу недели", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге во вторник +5, +7 градусов, местами возможны небольшие дожди, в среду преимущественно без осадков, около 5 градусов тепла. В четверг и пятницу возможны небольшие осадки, днем около +2, +3 градусов, ночью - от нуля до -2.

По данным Карельского гидрометцентра, в первой половине недели в регионе возможны кратковременные осадки, сохранится умеренный северный ветер. Ближе к выходным Скандинавский антициклон стабилизирует атмосферу - осадки будут маловероятны, а ветер ослабеет. Ночные температуры опустятся до -1, -6 градусов.

В Мурманске во вторник, среду и четверг ожидается снег, днем около нуля, по ночам до -2. В пятницу осадки прекратятся, днем -1 градус. К выходным столбики термометров опустятся и покажут до -5 градусов.

По данным Севгидромета, погоду в Архангельской области на неделе также будут определять циклоны. Ожидаются осадки, умеренный ветер западных направлений. Температура днем составит от +1 до +6 градусов, ночью 0, -4 градуса. В Ненецком автономном округе в начале недели ожидаются небольшие дожди со снегом. Ночью и утром возможен туман, ветер местами порывами до 17 м/с. Ночью от -1 градуса до +4, днем +1, +6 градусов.

В Сыктывкаре во вторник +7, +9 градусов, дожди будут идти целый день. В среду и четверг днем не выше 2-4 градусов тепла, осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. В пятницу осадки прекратятся и днем +2 градуса. В Вологде во вторник без осадков, +4, +6 градусов, в среду с дождями 3-5 градусов тепла, затем до +2 в четверг и пятницу. Небольшие осадки возможны уже в смешанной форме - дождь с мокрым снегом.

Заморозки на российской Балтике

В Калининграде во вторник и среду прогнозируется +10, +12 градусов, в среду дожди. В четверг температура понизится до +5, +7, в пятницу - переменная облачность, без осадков, днем +3, +4 градуса, в ночь на пятницу ожидаются слабые заморозки.

В Псковской области в понедельник облачная с прояснениями погода. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура по области ночью от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +11 градусов. В середине недели синоптики прогнозируют ночные заморозки, температура опустится до -2 градусов. На протяжении этой недели ожидается ясная и солнечная погода.

В Новгородской области, по данным регионального гидрометцентра, преимущественно облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь, ветер северо-западный. Ночью ожидается от -1 до +3 градусов, днем от +4 до +9.