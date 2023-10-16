Собянин: в Москве завершили благоустройство территории вокруг 10 станций БКЛ

Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливневки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Территории вокруг 10-ти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена благоустроили в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили благоустройство территорий у десяти станций БКЛ. Все основные работы сделаны, осталось высадить деревья и кустарники у "Аминьевской", "Марьиной Рощи", "Новаторской" и "Сокольников". У "Аминьевской" в районе Матвеевской улицы оборудовали восемь игровых и спортивных площадок, зону для выгула собак", - написал мэр.

Он добавил, что около "Марьиной Рощи" на Шереметьевской улице у храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость" появились зона отдыха и парковки для велосипедов. На пересечении улицы Новаторской, прилегающей к одноименной станции БКЛ, и Воронцовских прудов создали зеленую зону с уютными местами для отдыха.

"Полностью готовы территории, прилегающие к "Воронцовской", "Зюзино", "Текстильщикам", "Проспекту Вернадского", "Кленовому бульвару" и "Нагатинскому Затону". Вокруг всех станций убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные ливневки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы", - заключил Собянин.