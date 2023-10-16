В Дортмунде на пяти домах евреев нарисовали звезду Давида

Служба государственной безопасности приступила к расследованию инцидентов

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где живут евреи, в Дортмунде на западе Германии. Об этом сообщила местная полиция на своем сайте.

По данным правоохранительных органов, изображения традиционного еврейского символа были нанесены на домах на прошлой неделе в среду или четверг. Служба государственной безопасности уже приступила к расследованию инцидентов. Следователи пока не напали на след преступников, отметили в полиции.

Газета Berliner Kurier в четверг сообщала, что несколько домов в Берлине были помечены звездами Давида. Издание пишет, что инциденты неизбежно напоминают о самых мрачных годах германской истории, когда во времена Холокоста нацисты помечали подобным символом дома и имущество евреев. По оценкам газеты, эта акция, вероятно, направлена на запугивание еврейских жителей столицы. Правоохранительные органы начали расследование инцидентов.

Ранее в понедельник газета Aachener Zeitung информировала, что неизвестные сорвали и сожгли израильский флаг перед административным зданием в городе Ахен на западе Германии. Агентство DPA также сообщало об инциденте в центре города Саарбрюккен, где неизвестные в воскресенье вечером нарисовали палестинский флаг на мемориальном камне, посвященном жертвам нацизма.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,7 тыс. палестинцев, ранены около 10,8 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.