В нескольких регионах Урала прогнозируют потепление и дожди

По данным региональных гидрометцентров, на части территорий температура воздуха достигнет +18 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. До +17...+18 градусов потеплеет в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня, ожидаются дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 17 октября] переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем - от +10 до +15", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 18 октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен мокрый снег, температура воздуха днем составит +7...+12 градусов.

В ближайшие два дня в Челябинской области потеплеет до +17 градусов, ожидаются дождь и сильные порывы ветра до 15-17 м/с. В Курганской области будет теплее всего - здесь днем температура поднимется до +18 градусов, ожидается небольшой дождь, порывы ветра достигнут 13 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до +17 градусов, осадков не ожидается, местами порывы ветра достигнут 14 м/с. В Югре днем температура воздуха прогреется до +8...+14 градусов, порывы ветра достигнут 13 м/с, возможны небольшие дожди. Холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе - здесь потеплеет лишь до +4...+9 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с, местами возможны дожди и мокрый снег.