В центре Петербурга на двух мостах ограничат движение транспорта до 30 октября

На Нижнем Лебяжьем мосту и на мосту Декабристов через Крюков канал произведут ремонт асфальтового покрытия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат на Нижнем Лебяжьем мосту и на мосту Декабристов через Крюков канал до 30 октября в связи с ремонтом асфальтового покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГБУ "Мостотрест".

"Начинается ремонт асфальтобетонного покрытия на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку. В связи с этим движение автотранспорта по переправе будет ограничено до 30 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что асфальт заменят на мосту Декабристов через Крюков канал, расположенном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В связи с этим движение автотранспорта по переправе также ограничат до 30 октября 2023 года.

В целях уменьшения неудобств для автомобилистов работа по замене асфальта на обоих переправах будет проводиться поэтапно.