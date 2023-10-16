В Саратовской области отменяют все ограничения, введенные из-за энтеровируса

Их снимут с 17 октября

САРАТОВ, 16 октября. /ТАСС/. Все ограничения, введенные из-за распространения энтеровирусной инфекции, отменяют в Саратовской области с 17 октября. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, за три недели в целом по региону фиксируется серьезное снижение заболеваемости - на 49,4%. В Энгельсском районе за последние две недели не зарегистрировано ни одного нового случая.

"В Саратовской области с 17 октября полностью отменяются ограничения, введенные из-за распространения энтеровирусных инфекций. Сегодня подписал соответствующий документ", - написал глава региона.

Таким образом, возобновляется работа бассейнов в школах и детских садах, разрешается посещение спортивных мероприятий болельщиками до 17 лет. Ранее также вновь стали доступны занятия в учреждениях дополнительного образования, полноценная культурно-досуговая, физкультурно-спортивная деятельность для детей.

В июле и августе в Саратовской области отмечали рост заболеваемости энтеровирусом. В конце августа в Роспотребнадзоре сообщали, что в нескольких регионах ситуация с энтеровирусной инфекцией остается достаточно напряженной. Наиболее острая ситуация по заболеваемости была в Саратовской области. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдался в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.