В Гвинее во время демонстрации против цензуры задержали 12 журналистов

Среди них был генеральный секретарь Профсоюза частной прессы Гвинеи

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Гвинеи задержали 12 журналистов за участие в демонстрации против блокировки новостного портала Guinee Matin. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, руководители Профсоюза частной прессы Гвинеи (SPPG) призвали журналистов выйти на демонстрацию против цензурных ограничений. Интернет-портал Guinee Matin был заблокирован в середине августа.

По данным профсоюза, задержанные предстали перед судом. Среди них был генеральный секретарь объединения.

Как отмечает агентство, четыре гвинейские организации журналистов выпустили совместное заявление, в котором осудили "необоснованное насилие" в отношении своих коллег и потребовали их "немедленного и безоговорочного освобождения".

В 2022 году власти страны запретили любые демонстрации.