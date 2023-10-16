У более 100 видов животных из Красной книги Москвы увеличивается популяция

В Красную книгу Москвы занесено 573 вида

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Рост популяции у более сотни видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, наметился за последние 10 лет, сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Всего у нас 573 вида занесено в Красную книгу Москвы. За последние 10 лет более чем у 100 видов наметился рост популяции", - сказала она.

Как отмечается в материалах пресс-службы департамента, на территории Москвы также проживает восемь видов животных из Красной книги РФ. Помимо видов, находящихся под особой охраной, животный мир столицы включает горностаев, лосей, куниц, сов, лис, сапсанов.