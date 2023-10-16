16 октября, 14:09

У более 100 видов животных из Красной книги Москвы увеличивается популяция

В Красную книгу Москвы занесено 573 вида

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Рост популяции у более сотни видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, наметился за последние 10 лет, сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Всего у нас 573 вида занесено в Красную книгу Москвы. За последние 10 лет более чем у 100 видов наметился рост популяции", - сказала она.

Как отмечается в материалах пресс-службы департамента, на территории Москвы также проживает восемь видов животных из Красной книги РФ. Помимо видов, находящихся под особой охраной, животный мир столицы включает горностаев, лосей, куниц, сов, лис, сапсанов. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация