В Волгограде открылся новый корпус областного онкодиспансера

По прогнозу, медучреждение увеличит прием пациентов на 30%

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Новый радиотерапевтический корпус Волгоградского областного онкодиспансера открыт в Волгограде. Его работа позволит увеличить прием пациентов более чем на 30% - до 4 тыс. в год и полностью ликвидирует очереди на проведение лечения, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Построенный с нуля радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера с уникальным оборудованием, позволяющим использовать методы лучевой терапии уровня федеральных и европейских центров, начал работу в Волгоградской области. С вводом нового корпуса регион полностью ликвидировал ожидание на проведение лечения даже с учетом того, что сегодня сюда приезжает много пациентов из других регионов страны", - говорится в сообщении.

Как ТАСС уточнили в обладминистрации, количество пациентов благодаря открытию нового корпуса увеличится с 3 до 4 тыс. Волгоградский онкодиспансер ведет прием не только жителей Волгоградской области, но также пациентов из Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Калмыкия.

Радиотерапевтический корпус онкодиспансера возводился в течение двух лет, в нем обустроили кабинет планирования лучевой терапии, современные залы с лучевыми каньонами, кабинет компьютерной томографии с топометрией, палаты дневного стационара, девятью современными аппаратами для проведения лучевой терапии.

"Мы для себя определили ряд задач в рамках модернизации системы оказания помощи онкобольным и реализуем планы в соответствии с графиком. Мы централизовали все, что связано с терапевтической, радиотерапевтической службами: все пациенты могут получить самое современное в мире лечение. Волгоградская область обеспечена всем необходимым оборудованием по всем мировым меркам. Кроме того, мы проводим обучение медицинского персонала в ведущих клиниках России и мира", - цитирует пресс-служба администрации региона губернатора Андрея Бочарова.