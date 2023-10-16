В экспозицию Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова войдут 53 экспоната

Постоянную экспозицию наполнят мультимедийными технологиями и интерактивными инсталляциями

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 50 транспортных средств войдет в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова, которая откроется в конце 2024 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта.

"Открытие постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы все ближе и ближе… Напомним, она расположится в гараже Константина Мельникова и будет доступна для посетителей в конце 2024 года. <...> В экспозиции представят 53 транспортных средства. Выставка расскажет об истории городского транспорта Москвы", - говорится в публикации.

Отмечается, что постоянную экспозицию наполнят мультимедийными технологиями и интерактивными инсталляциями. Также в музее создадут единый детский маршрут.

"Музей станет первым в мире репертуарным музеем-театром: раз в сезон здесь будет проходить представление на транспортную тему, специально созданное художниками. Музей транспорта Москвы будет доступен для всех аудиторий", - заверили в департаменте.

Как добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации, сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации - ему возвращают исторический облик. "В музее можно будет увидеть сохранившуюся всего в одном или нескольких экземплярах уникальную технику. Транспортные музеи самые популярные в мире, поэтому, по нашим прогнозам, Музей транспорта Москвы будут посещать около 500 тыс. человек ежегодно", - заключил он.