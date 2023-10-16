Финансируемую Соросом НПО Central European University признали в РФ нежелательной

По данным Генпрокуратуры, "самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Central European University (Австрия), финансируемой подконтрольными Джорджу Соросу структурами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности так называемой образовательной международной неправительственной организации Central European University (Австрия)", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, в качестве официально декларируемых целей НПО обозначает продвижение ценностей "открытого общества и демократии" в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего СССР. "На самом же деле в настоящее время усилия организации сосредоточены на дискредитации специальной военной операции и политического руководства Российской Федерации, - сказали в Генпрокуратуре. - Так, университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности".

К участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные с какими-либо государственными учреждениями или с теми, кто выступает за проведение СВО. Программы обучения сформированы с акцентом на якобы "военные преступления" России на Украине, "российскую пропаганду", заявления про "второсортность" граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, "самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу".