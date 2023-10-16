В Москве запускают новый экопроект "Первоклашки в деле"

В рамках проекта детям предлагается познакомиться с шестью обучающими блоками-видеосюжетами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новый экологический проект "Первоклашки в деле", который поможет младшеклассникам получить знания о сортировке отходов, правилах подкормки птиц и других важных темах, запустят в Москве этой осенью, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Осенью 2023 года экоцентр "Лесная сказка" запускает новый проект для самых любознательных, самых смышленых и активных учащихся московских школ - первоклашек, а также всех учеников начальных классов. "Первоклашки в деле" - проект, который поможет младшим школьникам приобрести экологические знания и навыки, чтобы затем реализовать их на практике и закрепить в виде полезных привычек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детям предлагается познакомиться с шестью обучающими блоками-видеосюжетами, каждый из которых посвящен одной важной теме, например, правилам зимней подкормки птиц, сортировке отходов. Длительность сюжетов небольшая, рекомендуется показывать их во время классного часа или на уроках по окружающему миру. "В ходе просмотра видеоролика дети не только знакомятся с информацией, преподнесенной в простой, легко запоминающейся форме, но и получают несложное задание, которое им предстоит выполнить самостоятельно либо в сотрудничестве с одноклассниками или родителями. Отчет о выполненной работе предоставляется в виде фотографий. В результате к моменту окончания проекта у каждого участника появится небольшое портфолио "добрых дел", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что активности рассчитаны на весь учебный год, школьники смогут познакомиться с сотрудниками экоцентра, снявшимися в видеосюжетах, а также запланировано совместное мероприятие, на котором будут подведены итоги. Проект может быть реализован в любой московской школе. Первыми участниками станут учащиеся 1 "Б" школы №1561.