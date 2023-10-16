Латинский патриарх Иерусалима заявил о готовности обменять себя на заложников ХАМАС

По данным Takvim, ХАМАС в секторе Газа удерживает до 150 человек, включая иностранцев

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, 30 сентября возведенный в сан кардинала, заявил, что готов сделать все со своей стороны для освобождения детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС в Израиле, в том числе предложить себя в обмен.

"Готов ли я к обмену? Готов на что угодно, чтобы освободить и вернуть домой этих детей", - сказал иерарх, отвечая в ходе онлайн-встречи на вопрос журналистов о том, готов ли он предложить себя для обмена на детей, находящихся в руках радикального палестинского движения. Он также напомнил, что ранее Святой престол заявил о готовности к посредничеству, в частности, в освобождении заложников. При этом кардинал признал, что это достаточно сложная задача. "Это крайне сложно, потому что для любого посредничества нужны собеседники. И в данный момент говорить с ХАМАС невозможно", - констатировал он. По данным газеты Takvim, ХАМАС в секторе Газа удерживает до 150 человек, включая иностранцев.

Патриарх признался, что опасается серьезного гуманитарного кризиса в случае наземной операции Израиля в секторе Газа, "потому что будет множество жертв". Он также обеспокоен возможностью расширения конфликта, который может захватить Западный берег реки Иордан, Ливан и затронуть весь арабский мир. "Последствия трудно предвидеть, но опасения, что конфликтом может быть охвачен весь регион, совершенно оправданные, и это говорю не только я", - добавил иерарх.

В интервью газете La Stampa Пиццабалла отметил, что в "секторе Газа ситуация крайне тяжелая и все чувствуют себя бессильными". Он также назвал трагедией нападение ХАМАС на юг Израиля.

Папа Римский Франциск, как сообщают итальянские СМИ, почти на ежедневной основе звонит приходскому католическому священнику из Газы Габриэлю Романелли, чтобы выразить свою близость, сочувствие и поинтересоваться ситуацией. После начала обострения палестино-израильского конфликта Романелли находится в Вифлееме, но понтифик смог поговорить с его заместителем. В приходе нашли приют около 500 человек - как христиане, так и мусульмане, уточняет радиостанция Radio 1.