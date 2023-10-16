Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителем

Группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" внесла на рассмотрение палаты соответствующий законопроект

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Петром Толстым внесла на рассмотрение палаты законопроект, позволяющий комиссии по делам несовершеннолетних после рассмотрения заявлений от граждан с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления разрешать им работать педагогами. Документ размещен в думской электронной базе.

Трудовой кодекс РФ предложено дополнить новой нормой, согласно которой комиссия по делам несовершеннолетних сможет рассматривать заявления россиян с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и принимать решения о разрешении или запрете им заниматься педагогической деятельностью. Основным условием для получения права преподавать станет безупречное поведения в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. При этом новая норма не будет распространяться на граждан с судимостью за убийства, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Разработчики напомнили, что действующее законодательство запрещает гражданам с судимостью за преступления против жизни и здоровья личности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также против общественной безопасности пожизненно заниматься педагогической деятельностью. Авторы подчеркнули, что Конституционный суд ранее указал, что подобные ограничительные меры являются несоразмерными и чрезмерными.

В законопроекте не указана дата вступления новой нормы в силу.