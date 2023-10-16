В шорт-лист социологической книжной премии имени Бориса Грушина вошли 18 книг

Имена победителей будут объявлены 14 ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе ВЦИОМ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Претендентами на ежегодную социологическую книжную премию имени Бориса Грушина стали 18 работ от более чем 20 авторов. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Объявлен шорт-лист ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина. В него вошли 18 книг в четырех номинациях", - говорится в сообщении.

Номинанты представлены в четырех категориях: "Лучшая теоретическая работа", "Лучшая книга на основе прикладных исследований", "Лучшая научно-популярная книга" и "Лучший перевод". Имена победителей будут объявлены 14 ноября 2023 года.

Ежегодная социологическая книжная премия была учреждена в 2020 году в память о российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии Борисе Грушине. Ее вручают авторам и переводчикам лучших социологических текстов, изданных в течение года на русском языке. Учредители премии - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московская высшая школа социальных и экономических наук, ВЦИОМ.